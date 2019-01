SIMONA HALEP, AUSTRALIAN OPEN | Presa internationala, la picioarele liderului mondial! "Halep a dezmembrat-o pe Venus!"

Presa internationala o elogiaza pe Simona Halep dupa victoria cu Venus Williams de la Australian Open.

Simona Halep a obtinut calificarea in optimile de finala la Australian Open 2019 dupa ce a trecut de Venus Williams, scor 6-2, 6-3, la capatul unui meci care a durat o ora si 18 minute de joc. Simona o va intalni in turul patru pe sora ei, Serena.

Jurnalistii din toata lumea au avut doar cuvinte de lauda la adresa romancei, pe care au elogiat-o in mai multe randuri. Cei de la WTA au fost primii care au reactionat. "Liderul mondial WTA Simona Halep din Romania a trecut de un nou examen foarte greu la Australian Open, in aceasta editie din 2019, castigand in fata lui Venus Williams, de sapte ori campioana la turneele de Mare Slem. Dupa ce a trecut de doua grele adversare in primele doua tururi, Halep a trebuit sa depaseasca o legenda in varsta de 38 de ani, care a mai invins-o in trei randuri pe romanca. Venus s-a ajutat de experienta ei uriasa in debutul partidei, insa serviciul Simonei a facut totul ca desprinderea de pe tabela sa fie posibila, alaturi de intregul ei arsenal, foarte complet de altfel in aceasta zi", apare pe site-ul oficial al celor de la WTA.

Cei de la Tennis.com au mentionat si faptul ca Simona s-a descurcat mult mai bine in turul trei decat in primele doua meciuri disputate la Melbourne: "Dupa un meci strans cu Sofia Kenin, numarul 1 mondial Simona Halep a spus ca va vrea sa joace mult mai bine in meciul ei din turul trei. Si asa a fost. Romanca tocmai a dezmembrat-o pe Venus Williams, scor 6-2, 6-3. Urmeaza acum meciul cu Serena Williams”.

Si britanicii au comentat imediat succesul romancei: "Simona Halep o invinge pe Venus Williams si ajunge in optimi la Australian Open! Prima favorita Simona Halep a castigat intr-un foarte anticipat duel din 16-imile de la Australian Open, castigand in fata lui Venus, cea mai mare dintre surorile Williams. Romanca de 27 de ani a castigat pentru prima data in doua seturi la aceasta editie de AO, iar in optimi va da piept cu Serena Williams, cea care a demolat-o tot sambata pe Dayana Yastremska din Ucraina. Romanca spune ca nu are nimic de pierdut in fata lui Williams, sportiva cu 23 de titluri de Mare Slem in palmares. Halep, care a pierdut finala de anul trecut cu Wozniacki, se pune, dupa aceasta victorie, pe lista posibililor castigatori aici la Melbourne, avand in vedere nivelul de joc aratat".

Francezii de la L'Equipe au scris si ei despre meciul din turul trei dintre Simona Halep si Venus Williams, sustinand ca "Simona Halep o depaseste clar pe Venus si o va reintalni pe Serena in optimile de finala. Dupa ce le-a depasit cu mari emotii pe Kanepi si Kenin, Halep si-a aratat nivelul de loc 1 mondial in partida cu Williams, scor 6-2, 6-3. Romanca si-a regasit marele sau joc exact atunci cand avea nevoie mai mare si astfel si-a asigurat o noua intalnire cu Serena Williams, in optimi. Avand un retur gigantic si un serviciu atat de exact, romanca de 27 de ani a bifat astfel pentru a patra oara optimi de finala in cariera la Melbourne".