SIMONA HALEP, AUSTRALIAN OPEN | Clipul postat de Simona imediat dupa victoria cu Venus a strans mii de reactii in timp record! VIDEO

Cel mai "mare mic fan" al Simonei Halep a fost surprins cum se bucura de victoria liderului mondial.

Simona Halep s-a calificat in optimile de finala la Australian Open 2019 dupa ce a invins-o in minimul de seturi pe Venus Williams, scor 6-2, 6-3, la capatul unui meci care a durat o ora si 18 minute de joc. Sportiva noastra a parut intr-o dispozitie de joc de zile mari, iar in turul urmator la Melbourne o va intalni pe sora acesteia, Serena Williams.

Dupa meci, Simona a declarat ca este intotdeauna o provocare sa le intalneasca pe surori. "A fost un meci grozav. Am jucat cel mai bun tenis al meu in acest an. E mereu o provocare sa joc impotriva surorilor Williams, ma motiveaza suplimentar. Intr-un fel, partida cu Venus este metoda perfecta de pregatire pentru Serena. Ambele sunt mari campioane. Incerc sa raman concentrata pe ce am de facut. E o mare provocare, dar nu am nimic de pierdut si voi da totul, joc totusi contra Serenei".

Nepotica Simonei Halep, Tania, a fost foarte fericita pentru succesul matusii ei si a sarbatorit la finalul meciului. Simona a publicat pe contul personal de Instagram videoclipul cu cea mica in care spune "Bravooo, Monii", insotit de multe inimioare. De asemenea, si fanii romancei au reactionat imediat la postare: "E mortala asta mica!", "Doamne cat de scumpa e!", "De abia astept sa o vedem in boxa ta la meciurile oficiale", "Nu creeed, cat e de dragalasa", au fost mesajele sustinatorilor Simonei.