SIMONA HALEP, AUSTRALIAN OPEN | Cum se schimba calculele pentru locul 1 dupa calificarea Simonei Halep in optimi la Melbourne

Sansele Simonei Halep de a ramane pe primul loc si dupa Australian Open sunt deocamdata intacte!

Liderul mondial din WTA a obtinut calificarea in optimile de finala la Australian Open 2019 dupa ce a trecut de americanca Venus Williams, scor 6-2, 6-3, la capatul unui meci care a durat o ora si 18 minute de joc. In continuare, romanca o va intalni in turul patru pe sora ei, Serena.

La editia din 2018, Simona Halep a disputat finala la Australian Open, ceea ce inseamna ca are de aparat 1300 de puncte WTA, Daca va fi invinsa de Serena Williams in turul patru, Simona ar pierde 1060 de puncte si ar ramane in clasament cu doar 5582 de puncte. In clasamentul LIVE, pe locul 2 este americanca Sloane Stephens, cu 5307 puncte WTA. Daca Stephens se va califica in sferturile de finala, ea ar putea-o depasi pe Simona in clasament.

Pe podium pe locul al treilea este nipona Naomi Osaka. Daca Simona este eliminata de Serena in turul patru, japoneza ar trebui sa se califice in semifinale pentru a o depasi. De acelasi scenariu s-ar bucura si Petra Kvitova, locul 4 in clasamentul live. In cursa mai este si Angelique Kerber, care are nevoie neaparat de calificarea in finala pentru a mai avea o sansa la fotoliul de lider mondial. In aceasta situatie se mai afla alte doua sportive. Este vorba despre Svitolina si Pliskova.

Clasament WTA LIVE:

1. Simona Halep - 5582 puncte

2. Sloane Stephens - 5307 puncte

3. Naomi Osaka - 5270 puncte

4. Petra Kvitova - 5230 puncte

5. Angie Kerber - 4965 puncte