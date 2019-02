Simona Halep a avut nevoie de ajutorul medicului inainte de meciul cu Cehia! Doctorul a explicat motivul! "Ne ocupam de sanatatea lor"

Echipa de Fed Cup a Romaniei va juca contra Cehiei in acest weekend.

Doctorul echipei de Fed Cup a Romaniei, Stefan Irimia, a explicat rolul bandajului purtat de Simona Halep pe genunchiul drept.

Medicul care se asigura ca romancele sunt bine din punct de vedere fizic in confruntarea cu Cehia a vorbit pentru Telekom Sport despre bandajul pe care Simona Halep l-a avut la antrenamente pe genunchi. Acesta spune ca nu sunt motive de ingrijorare, precizand ca ocupanta locului 3 WTA se simte bine, este apta de joc, iar bandajul a fost o simpla masura de precautie pentru ca terenul din Ostravar Arena este foarte tare.

"Simona este bine. Din cauza terenului de aici au simtit putin ca e prea tare si preventiv si-au pus un <tape> cum spunem noi. Ele oricum joaca in fiecare saptamana pe un alt teren, au avut nevoie doar de cateva ore si s-au obisnuit. Situatia sanatatii este perfecta, eu ma simt ca in concediu. Sigur, ne ocupam de sanatatea lor, dar pana acum nu s-a plans nicio fata de nicio durere. Nu avem de tratat nimic. Psihicul e perfect", a spus Stefan Irimia pentru sursa citata.

Prima partida de sambata a confruntarii de la Ostrava va fi cea dintre Karolina Pliskova si Mihaela Buzarnescu, urmata de partida Simona Halep - Katerina Siniakova. In a doua zi a intalnirii, duminica, Simona Halep si Karolina Pliskova se vor intalni in partida vedeta a confruntarii. Dupa, vor intra pe teren Mihaela Buzarnecu si Katerina Siniakova, pentru ca mai apoi sa aiba loc meciul de dublu, cel dintre Krejcikova/Siniakova si Begu/Niculescu. Castigatoarea acestei confruntari se va califica in semifinale, in timp ce invinsa va disputa barajul pentru mentinerea in Grupa Mondiala 1 a Fed Cup.