"Simona este Regina desertului, iar Dubaiul pamant romanesc!" CTP, despre "Cel mai bun meci din tenisul feminin in 2020"

Simona Halep a castigat turneul de la Dubai.

Simona Halep s-a impus dupa 2 ore si 35 de minute de joc in fata Elenei Rybakina. Sportiva noastra a castigat duelul in 3 seturi, scor 3-6, 6-3, 7-6 (7-5).

Cristian Tudor Popescu spune ca Simona Halep a dat dovada din nou de o capacitate "eroica" de a se lupta in acest meci si a numit aceasta partida: "Cel mai bun meci din tenisul feminin din 2020"

"Simona a dorit foarte mult victoria. De mult nu am mai vazut-o atat de dornica de victorie pe Simona. A castigat acest meci la sacrificiu. Cuvantul "eroic" chiar se potriveste acestui meci, pentru ca diferenta a facut-o Simona in fata puternicei si talentatei adversare in varsta de numai 20 de ani care a facut un joc exceptional.

Simona a facut diferenta cu capacitatea de a returna in teren niste torpile ale Elenei Rybakina, pe care nici o alta jucatoare din lume in clipa de fata nu le poate retrimite in teren. Asta numai Simona poate sa o faca si aici a reusit, foarte greu, pentru ca Rybakina este solida fizic, este calma, arata o maturitatea de parca ar avea in spate 15 ani de circuit WTA. Simona, in afara de aceste recuperari, uneori incredibile, eu nu intelegeam, la anumite mingi nu am inteles cum a reusit sa le ajunga totusi, a mai facut ceva: a atacat, atunci cand i s-a ivit ocazia nu a stat pe ganduri si a incercat lovitura decisiva. Deci nu s-a multumit numai cu defensiva ei exceptionala.

Si iarasi un lucru care m-a surprins placut, dar m-a surprins - randamentul exceptional al Simonei cu forehandul, cu lovitura de dreapta. Lovitura cea mai buna a Simonei este reverul si in special reverul in lung de linie. Ei bine, in acest meci, Rybakina a venit de la vestiar cu tactica discutata cu antrenorul sa o piseze pe Simona pe dreapta, cross. Dreapta puternica, ca din prastie. Nu este atat tare, Rybakina loveste accelerat. Mingea ei este foarte incarcata, e minge grea. Nu se vede lucrul asta pentru ca Rybakina nu scoate strigate cand loveste. Mingea ei este foarte grea si a incercat sa o rupa pe Simona, pe dreapta. Si Simona, nu doar ca a rezistat, a reusit sa faca si pasul in fata si sa atace, sa castige puncte pe initiativa cu lovitura de drepta.

Cred ca este cel mai bun meci pe forehand, pe dreapta, pe care l-am vazut eu anul acesta si cel mai bun meci de tenis feminin din 2020.

Simona a cerut ajutorul lui Artemon Apostu si bine a facut. Iarasi o supriza... Eu am fost destul de sceptic si chiar temator in legatura cu relatia dintre Simona si Artemon Apostu la banca, insa, iarasi o surpriza placuta - exista o chimie intre cei doi. Exista realmente comunicare. Simona il asculta. Interventiile lui, toate, nu numai din acest meci, au fost foarte utile Simonei. Nu numai ca a sesizat foarte bine ce trebuie sa faca Simona in fiecare momen, dar are si un ton potrivit. Un ton care i-a anulat Simonei, i-a blocat acele iesiri, pe care i le stim, ale ei fata de antrenor, fata chiar si de Darren Cahill. Acum, tonul lui Artemon Apostu a fost de asa natura incat Simonei pur si simplu nu i-a venit sa-l repeada, cum a facut-o in atatea alte situatii. Deci este categoric un castig.

Simona este pentru a doua oara „Regina desertului”, iar Dubaiul este inca o data "pamant romanesc", daca ne uitam la ce a fost in tribune", a spus Cristian Tudor Popescu la digi24.

Simona Halep a luat decizia de a se retrage de la Doha, din cauza unei accidentari.