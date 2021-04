Simona Halep a primit intrebarea anului din partea unui fan nigerian: "Deci castigi Roland Garros in acest an?" | Ce raspuns surprinzator i-a oferit romanca

Simona Halep a luat parte la cel mai interesant interviu cu putinta: intrebarile au fost puse de fanii sai din toate colturile lumii.

Simona Halep a participat la o sesiune de intrebari si raspunsuri cu o parte din cei mai mari fani ai sai. La initiativa turneului de la Roland Garros, sportiva din Romania a raspuns intrebarilor puse de suporteri de-ai sai din toate colturile lumii, inclusiv India, Australia, Nigeria, Anglia, Franta si chiar Romania.

Intrebata de un fan nigerian pe nume Bello cum s-a simtit cand a castigat primul turneu de mare slem, la Roland Garros, Simona Halep a oferit un raspuns impresionant: "Am jucat doua finale inainte de asta, iar a doua (cu Jelena Ostapenko) a fost foarte rea pentru mine. Am fost deprimata dupa acel meci, pentru ca am avut un avantaj considerabil, dar nu am reusit sa inchei meciul in favoarea mea. Timp de trei luni am plans si am suferit din cauza acelui meci, dar cred ca, privind in urma, acel moment m-a facut mai puternica, iar anul urmator am reusit sa-l castig. Am simtit ca nimic nu mai conteaza, am primit cu bratele deschise toate emotiile pe care le-am resimtit in acele clipe. Publicul a fost incredibil fata de mine, mi-au aratat multa iubire si apreciere pentru munca mea de-a lungul anilor. Sa castig primul meu Grand Slam mi-a facut cariera sa fie completa, am fost foarte fericita," a spus numarul 3 WTA.

"Deci vei castiga Roland Garros si in acest an?", a fost a doua intrebare pusa de suporterul african al Simonei Halep, la care romanca a raspuns cu un oftat: "Oh! Nu e usor, dar trebuie sa visez departe si o sa fac asta!" a punctat jucatoarea nascuta la Constanta.

Cat despre spiritul de lupta care o defineste, coroborat cu forta sa interioara, Simona Halep i-a raspuns unei fane din Romania, Teona, replicand: "Mi-am construit puterea mentala pe principiul: 'nu renunta niciodata!' Mi-am scris asta pe pereti: 'Never Give Up!' Imi place sa lupt intotdeauna pentru sansa mea in fiecare meci, pentru ca eu cred ca exista o sansa pentru toata lumea in fiecare meci. Nu am renuntat pentru ca am vrut sa obtin rezultate mari in cariera mea, viata mea a fost doar despre tenis, am fost concentrata pe munca mea si poate ca de asta am reusit sa fac multe rezultate mari de-a lungul anilor. Am lucrat si cu un psiholog, care m-a ajutat sa fiu mai increzatoare in mine insami, sa am incredere ca pot realiza lucruri marete. Cand ma confrunt cu o provocare in timpul unui meci, o primesc cu bratele deschise si mi se declanseaza spiritul de lupta, in mod natural. Asta m-a ajutat sa castig Grand Slam-uri," a spus Halep.