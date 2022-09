Și-au mai rămas doar opt! Meciurile de foc anunțate pentru sferturile de finală ale US Open 2022: Nick Kyrgios, favorit?

Ediția 2022 a Openului American a atins faza sferturilor de finală în probele individuale, iar orașul New York este pregătit să asiste la istorie: turneul de la Flushing Meadows ar putea avea campioni în premieră în ambele probe.

În turneul feminin, faptul că numele câștigătoarei va fi pentru prima dată gravat pe trofeu este deja o certitudine, marea favorită rămânând Iga Swiatek, din prisma clasamentului, însă forma de moment o recomandă pe Caroline Garcia, ca underdog care ar putea răsturna calculele în zilele finale ale întrecerii newyorkeze.

Dintre ultimii opt participanți ai turneului masculin, favorit la câștigarea trofeului este Carlos Alcaraz, conform clasamentului ATP, însă Nick Kyrgios se anunță a fi un tenismen greu de învins la New York, la fel ca Frances Tiafoe, care l-a eliminat pe Rafael Nadal.

Potrivit rezultatelor obținute în trecut la US Open, mare favorit este Matteo Berrettini, italianul fiind singurul dintre cei rămași în competiție care a jucat o semifinală la New York, în 2019.

Tabloul sferturilor de finală ale turneului feminin de la US Open 2022

