Numele Simonei Halep, folosit in RAZBOIUL intern din PSD! Acuzatii incredibile lansate de Gabriela Firea

Gabriela Firea face noi dezvaluiri despre ceremonia de pe National Arena in care a fost huiduita.

Firea nu a uitat de huiduielile primite pe National Arena la ceremonia in care Simona Halep a prezentat romanilor trofeul castigat la Roland Garros.

Imediat dupa ceremonia in care primarul Capitalei a iesit in fluieraturile spectatorilor de pe stadion, un mesaj lansat de PSD a starnit si mai mare furie in randul romanilor. Mai multe filiale locale au incercat sa lanseze ideea ca Simona Halep a fost cea huiduita in realitate pe National Arena si nu Gabriela Firea, liderul PSD Bucuresti.

Acum, Firea spune ca ar fi fost de fapt o incercare de discreditare a ei pornita cu aprobarea presedintelui PSD, Liviu Dragnea.



"Va aduceti aminte episodul Arena Nationala-Simona Halep? Va aduceti aminte ca a doua zi a aparut pe Facebook un colaj in care se spunea de fapt ca nu eu am fost huiduita, ci Simona Halep? E, acel colaj eu consider ca a fost transmis intentionat cu aprobarea domnului Dragnea, cel putin asa mi-au spus oameni din partid, in mediul on-line, pentru ca eu sa am si mai mult de suferit dupa ce se intamplase ceea ce stim cu totii pe Arena si in continuare scandalul sa fie intetit.

S-a pus practic gaz pe foc pentru ca ii minitim pe fata pe oamenilor distorsionand adevarul si comunicand ca nu eu am fost huiduita de cei 300 de #rezist din ce 20.000 de oameni prezenti pe Arena ci Simona Halep. Pai cum sa spunem o astfel de minciuna? Pai noi cu asta ne ocupam?

S-a facut totul pentru ca acel scandal care i-a convenit domnului Dragnea pentru ca eram eu in mijloc si ma afecta pe mine ca si credibilitate, sa se perpetueze si eu sa fiu pusa pur si simplu intr-o situatie cat se poate de negativa in imaginea romanilor, in imaginea tuturor. Am luat atunci atitudine cat se poate de ferma si am spus sa se scoata imediat acel colaj, ca sunt impotriva lui.", a declarat Gabriela Firea la Romania Tv.