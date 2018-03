"Si-a dat seama ca se face de ras!" Decizia luata de Maria Sharapova dupa infrangerea de la Indian Wells

Maria Sharapova nu-si mai revine la forma de dinaintea suspendarii pentru dopaj.

Suspendata in 2016 pentru dopaj cu meldonium, Sharapova a revenit in 2017, insa nu a mai reusit sa obtina rezultate importante.

Ea a fost eliminata in turul 3 la Australian Open, la Doha a fost invinsa in prima runda de Monica Niculescu, iar Indian Wells a iesit in primul tur dupa o intalnire cu castigatoarea turneului, Naomi Osaka.

Sharapova s-a retras de la Miami motivand ca este accidentata, insa rusii o dau de gol si sustin ca ea s-a saturat sa se faca de ras si vrea sa se pregateasca mai bine.



"Sharapova a luat doar o pauza, este clar ca nu are nicio accidentare. Pur si simplu si-a dat seama ca nu mai are rost sa joace. Se cunoaste foarte bine si a inteles ca este mai bine sa se antreneze pentru a ajunge la un nivel optim.

Sunt convinsa ca va reveni la nivelul dinaintea perioadei de suspendare", a spus fosta mare jucatoare rusa Anna Chakvetadze, potrivit Championat.