Serena Williams, in LACRIMI la Australian Open! Cum a fost surprinsa de o rivala in vestiare dupa infrangerea cu Pliskova

Serena Williams a trecut de Simona Halep in optimi la Australian Open, insa a fost elliminata imediat in turul urmator.

Specialista in dublu, americanca Bethanie Mattek-Sands, a povestit pentru Tennis Channel momentul in care Serena Williams a intrat in vestiar dupa ce fusese eliminata in sferturi la Australian Open 2019 de catre Karolina Pliskova.

Chiar daca se afla in setul decisiv si conducea cu 5-1, Serena Williams a cedat, iar mai apoi a fost surprinsa de camerele de filmat plangand pe holurile de la Melbourne. Cand a intrat in vestiar, jucatoarea in varsta de 37 de ani s-a retras intr-un colt alaturi de sora sa mai mare, Venus, preferand sa nu vorbeasca cu nimeni altcineva.



"Eram impreuna cu alte jucatoare in vestiar, unde sunt cam 12 televizoare. Pe unul dintre ele era meciul Serenei si am pornit sunetul sa ne uitam. Dupa meci, Serena intra in vestiar, iar noi toate am ramas blocate. Evident, am oprit sonorul pentru ca se analiza meciul Serenei si nu e lucrul pe care sa-ti doresti sa-l auzi dupa ce pierzi. Nimeni nu mai stia ce sa mai spuna in acel moment, era o tacere deplina. Ea s-a dus intr-un colt al vestiarului impreuna cu Venus. Se vedea pe fata ei ca e suparata. Este foarte interesant sa vezi cum cineva atat de grozava cum este Serena devine foarte nervoasa dupa o infrangere", a spus Bethanie Mattek-Sands la Tennis Channel.

Serena Williams a fost eliminata in sferturi de catre Karolina Plsikova, scor 6-4, 4-6, 7-5, desi avusese patru mingi de meci.