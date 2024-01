Jannik Sinner (22 de ani) a rămas pe locul 4 în clasamentul ATP, chiar dacă a reușit marea victorie la Melbourne, revenind de la 0-2 la seturi în finala cu Daniil Medvedev (27 de ani), scor 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3.

Tenismenul italian este clasat sub rus în ierarhia mondială, dar s-a preocupat mai tare de faptul că Maria Sharapova l-a „viralizat” pe rețelele sociale într-o manieră care nu îl lasă într-o lumină prea plăcută.

I knew that one day you’ll regret this ???????? Congrats Champ!! patience, poise & class ???????? pic.twitter.com/GwnQ2B4Esm