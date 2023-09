Cori Gauff (19 ani) a revenit de la 0-1 la seturi în finala ediției 2023 a Openului American, împotriva Arynei Sabalenka (25 de ani), scor 2-6, 6-3, 6-2, pentru a-și trece în palmares primul titlu de Grand Slam al carierei.

Sportiva din Florida s-a impus după 2 ore și 6 minute de joc, electrizând, la finalul partidei, întreaga Arenă Arthur Ashe.

Not Coco Gauff posting this on TikTok LOLOLOLOLOLOL she’s so pic.twitter.com/tgk2zvnaRg