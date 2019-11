Se cunosc finalistele de la Turneul Campioanelor! Cum s-a terminat meciul dintre Barty si Pliskova 

Elina Svitolina si-a aflat adversara din finala de la Turneul Campioanelor.

Dupa victoria Svitolinei in fata Belindei Bencic (4-6, 6-2, 6-3), incheiata cu abandonul elvetiencei in turul decisiv, Ashleigh Barty s-a impus in fata Karolinei Pliskova, asigurandu-si locul in finala Turneului.

Liderul WTA s-a impus in 3 seturi, dupa ce Pliskova a reusit sa il adjudece pe primul cu 6-4. Barty a reusit ceea ce Simona Halep nu a putut, a intors rezultatul si a eliminat-o pe jucatoarea ceha (4-6, 6-2, 6-3).

Ashleigh Barty si Elina Svitolina s-au mai confruntat de 5 ori, pana in prezent, ucraineanca castigand fiecare duel. Ultima data s-au intalnit la Indian Wells, in anul 2019.

Este cea de-a sasea finala pe care liderul mondial o joaca in anul 2019.

Finala Turneului Campioanelor se va desfasura duminica, 3 noiembrie de la ora 13.30.