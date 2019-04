Se anunta vremuri tulburi la Roland Garros pentru Simona Halep! Statistica nu suna deloc bine: "Nu mai pare aceeasi jucatoare"

Simona Halep si-a definitivat programul pentru sezonul pe zgura.

Perioada competitiilor pe zgura este ce mai asteptata de Simona Halep. Romanca este considerata o specialista a acestei suprafete. Dovada sta si titlul de Grand Slam castigat de aceasta la Roland Garros.

In ciuda acestui fapt, americanii nu mizeaza pe Simona si in acest an la competitiile pe zgura. Jurnalistii de la The New York Times au prefatat sezonul pe aceasta suprafata si au vorbit si despre forma in care se afla romanca. Acestia considera ca anul acesta asteptarile in cazul lui Halep nu ar trebui sa fie foarte mari si pun scaderea de forma a Simonei si pe seama despartirii de Darren Cahill.

"Chiar daca s-a apropiat de primul loc WTA, Halep nu a dominat in ultima perioada. Da, a castigat anul trecut Roland Garros, primul sau Grand Slam. Dar nu a mai castigat alt turneu pe zgura din mai 2017, de la Madrid. In plus, nu a mai castigat un turneu pe oricare suprafata de la Rogers Cup, din august 2018.

Fara Darren Cahill, Halep nu a mai parut jucatoarea cu aceeasi agresivitate decisiva si selectiva, chiar daca parcursul sau pana in semifinalele de la Miami a fost incurajator", noteaza americanii.

Programul sezonului pe zgura pentru Simona Halep:

20-21 aprilie: Franta - Romania, semifinalele Fed Cup

22-28 aprilie: Turneul de la Stuttgart

4-11 mai: Turneul de la Madrid

13-19 mai: Turneul de la Roma

26 mai-9 iunie: Roland Garros