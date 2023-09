Maria Sakkari (28 de ani, 9 WTA) a câștigat primul titlu WTA 1000 al carierei. Sportiva din Grecia a învins-o pe americanca Dolehide Caroline (25 de ani, 111 WTA), scor 7-5, 6-3, în ultimul act al competiției din Guadalajara.

Victoria din Mexic o ajută pe Sakkari să urce trei locuri în ierarhia mondială, până pe locul 6 WTA.

Maria Sakkari a spart gheața în turneele de calibru WTA 1000

Cel mai mare succes din cariera Mariei Sakkari vine la mai puțin de o lună de la meciul care a marcat unul dintre cele mai nefaste momente ale sale, în circuitul WTA.

Sakkari a fost eliminată în runda inaugurală a Openului American, înfrângere după care a luat în calcul inclusiv retragerea temporară din tenis.

„Am așteptat mai multe de patru ani pentru al doilea titlu și am auzit atât de lucruri rele spuse despre noi. Că nu voi mai câștiga niciodată un titlu, că sunt jucătoare de top 5 fără trofeu cucerit.

A fost greu de depășit, dar mă bucur tare mult că am reușit asta, în această săptămână,” a spus Sakkari, în discursul de campioană, potrivit Tennis Channel.

Ce spunea Sakkari în urmă cu o lună, după eliminarea suferită în turul 1 al Openului American

„Cele două înfrângeri anterioare cu siguranță au jucat un rol, am fost foarte emoționată. Nu știu ce voi face, chiar nu știu... Poate ar trebui să iau o pauză, sufăr pe teren. Nu pot lua o decizie acum, e greu. Nu am mintea limpede. Am avut emoții, dar am început bine.

Nu știu ce e în neregulă cu mine. Eram condusă cu 4-1, nu jucam foarte bine, dar am făcut ce trebuia să fac. Am continuat să fiu neliniștită, dar nu era ca și cum mi-aș fi pierdut mințile. Nu pot să-mi explic. Este foarte neplăcut pentru mine,” spunea Sakkari, la New York, la finalul lunii august.