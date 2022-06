Partida de pe iarba din Germania a produs momente inedite, Daniil Medvedev fiind părăsit de antrenorul său chiar în timpul partidei.

În startul setului secund, după ce a pierdut primul game, Medvedev a început să țipe la antrenorul său, Gilles Cervara, nemulțumit fiind de modul în care decurge jocul.

David The Great. Popovici s-a calificat în finala probei de 200 m liber a CM de la Budapesta, cu un nou record mondial de juniori. Când are loc cursa pentru medalii

După ce a văzut reacția elevului său, Gilles Cervara și-a luat geanta și a părăsit arena, scrie The Sun. Lângă antrenor se afla chiar soția lui Medvedev, Daria.

gilles really said “fuck this shit i’m out” and i don’t blame him ????????

???? @TennisTV pic.twitter.com/kAl08FyYAf