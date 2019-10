S-a retras in lacrimi! Victor Estrella Burgos a izbucnit in plans la ultimul meci al carierei

Burgos a socat audienta din Santo Domingo, izbucnind in lacrimi de indata ce mingea sa a atins fileul, iar meciul s-a incheiat in favoarea adversarului sau, Thiago Monteiro.

Victor Estrella Burgos, in lacrimi la finalul unei cariere impresionante

Victor Burgos ramane in istorie drept cel mai valoros tenismen din istoria Republicii Dominicane. A ajuns pana pe locul 43 in clasamentul ATP, a devenit cel mai batran castigator in premiera al unui turneu ATP, la varsta de 34 de ani si a fost declarat cel mai varstnic participant la US Open.

Imaginile emotionante de la ultimul meci al carierei lui Victor Estrella Burgos pot fi urmarite mai jos.

I'm not crying, you're crying. ????

A standing ovation for Victor Estrella Burgos, as the ???????? bids farewell in front of the home faithful in Santo Domingo. Thanks for the memories, @Vitiestrella80. pic.twitter.com/GydYWSoKwe