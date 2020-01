VIDEO | S-a prabusit pe teren din cauza fumului din Australia! Declaratie socanta a Dalilei Jakupovic: "Mi-a fost foarte frica"

Dalila Jakupovic a abandonat in calificari la Australian Open.

In ciuda criticilor aduse de jucatori, meciurile din calificarile de la Melbourne au avut loc in aer liber. Jakupovic, locul 180 WTA, s-a prabusit pe teren in partida cu Voegele din fauza fumului gros care a acoperit orasul. Dupa consultarile cu medicii, aceasta a fost nevoita sa abandoneze.

"A fost foarte rau. Nu am mai simtit vreodata asa ceva si am fost foarte speriata. Mi-a fost foarte frica sa nu ma prabusesc, sa nu lesin. De aia m-am ghemuit pe teren, nu mai puteam sa merg. Nu am suferit vreodata de astm, sau ceva asemanator", a spus jucatoarea dupa meci.

Sunt de parere ca nu este deloc corect fata de noi, jucatoarele. Nu este sanatos. Am fost surprinsa sa aflu ca meciul se va juca, nu ma asteptam sa intram astazi pe teren, tinand cont de conditiile de afara. Nu prea avem de ales, fiindca riscam sa fim amendate daca refuzam sa jucam. Era mai bine ca organizatorii sa fi asteptat pana a doua zi, ca sa vada daca nu cumva vremea se va imbunatati. Este atata timp, nu e vreo graba, nu pot sa pricep", a explicat Jakupovic.

Calitate aerului a fost extrem de proasta zilele acestea la Melbourne, populatia fiind sfatuita sa evite activitatile in aer liber.