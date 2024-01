Brenda Fruhvirtova a reușit improbabilul și a învins-o pe Ana Bogdan, în primul tur al Openului Australian, ediția 2024.

Cu 15 ani mai tânără, Fruhvirtova a profitat de tenisul în scădere al româncei, din finalul partidei de două ore și douăzeci de minute și s-a impus, revenind de la 0-1 la seturi.

How a first win at a Slam feels ????

Czech 16-year-old Brenda Fruhvirtova is the youngest woman to win an #AusOpen singles main draw match since Coco Gauff in 2020!pic.twitter.com/r4WWLJcUOY