Roxana Maracineanu, criticata vehement de Alize Cornet: "Ce va zic ramane intre noi, dar ca ministru e un dezastru. Ia doar decizii proaste pentru sport si nu-i pasa!" 

Ministrul Sporturilor in Franta, Roxana Maracineanu a fost apostrofata in public de Alize Cornet (59 WTA).

Ministrul Sporturilor in Franta, Roxana Maracineanu a fost aspru criticata de catre una dintre cele patru frantuzoaice din prima suta mondiala, Alize Cornet. Reactia jucatoarei clasate pe locul 59 WTA a fost autentica, ea afland despre amanarea turneului de la Roland Garros in timpul unui interviu transmis in direct la televizor.

"Nuu! Nu stiam asta. O, Doamne! Ce va zic acum ramane intre noi, dar Ministrul Sporturilor din tara noastra e un dezastru. Imi pare rau, nu am nimic cu ea personal, dar ia doar decizii proaste pentru sport. Pare ca nu-i pasa. Stiu ca vine din partea guvernului, dar inteleg ca ar putea veni si din partea turneului, pentru ca vor sa obtina accesul a mai multi spectatori, prin aceasta decizie. Cu toate acestea, cred ca e o decizie egoista, calendarul va avea de suferit in urma acestei amanari. Inteleg ca nu sunt vremuri usoare pentru turneu, dar trebuie sa ne gandim si la jucatori, la calendar, trebuie sa incerce sa isi respecte locul in program, nu stiu cum va fi dupa asta, dar nu sunt deloc de acord," a declarat Alize Cornet.

Amanarea competitiei de la Roland Garros cu o saptamana va insemna anularea unor competitii de iarba antemergatoare Grand Slam-ului londonez, dar acest fapt are precedent tocmai in sezonul anterior, cand Roland Garros a fost amanat din primavara pana in toamna. Roland Garros 2021 se va desfasura in perioada 30 mai - 13 iunie.

Roxana Maracineanu, fosta campioana olimpica la inot, ocupa functia de Ministru al Sporturilor in Franta din septembrie 2018. Maracineanu s-a nascut la 7 mai 1975 si a emigrat in Hexagon in urma cu 37 de ani.

"Our sports minister is a disaster". Alizé Cornet (who got a big win today in Charleston) blames the government for postponing Roland Garros. https://t.co/YEZzzXjOyo — José Morgado (@josemorgado) April 7, 2021