„O noapte magică pentru mine” Reacția sinceră a româncei Jaqueline Cristian, după ce a obținut victoria carierei

Jaqueline Cristian (25 de ani, 83 WTA) traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei, în tenisul profesionist.

În turul secund al competiției WTA 500 de la Charleston, sportiva din țara noastră a învins o fostă câștigătoare, Madison Keys.

Americanca - fostă finalistă a turneului de mare șlem de la New York - a fost învinsă în trei seturi, scor 3-6, 6-3, 6-3, după 124 de minute de joc.

A fost a doua victorie semnată de Jaqueline Cristian împotriva unei jucătoare de top 20 mondial.

În interviul oferit pe suprafața de joc, Jaqueline Cristian a declarat că s-a bucurat că a putut să rămână concentrată pe joc și pe ea însăși, pe durata celor două ore ale partidei intense.

