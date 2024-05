Lovitură dură pentru Rafael Nadal! Va înfrunta un adversar din top 10 ATP în primul tur la Roland Garros

Spaniolul, fost număr unu mondial, îl va avea adversar în primul tur de la Roland Garros pe Alexander Zverev (4 ATP), potrivit tragerii la sorţi efectuate joi.

Aflat, probabil, la ultima participare la Roland Garros, Rafael Nadal l-a învins foarte greu în semifinalele ediţiei din 2022 pe neamț, care a abandonat după ce a suferit o accidentare la gleznă.

Rafael Nadal's possible path to a 15th title at Roland Garros ???? pic.twitter.com/jayHXOr8oz