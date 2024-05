Întrebat despre Mbappe, Carlo Ancelotti a replicat: ”O să spun doar asta”

După șase ani petrecuți pe ”Parc des Princes”, starul francez a decis să plece de la PSG. În ultimii ani, Real Madrid l-a dorit cu insistență pe Mbappe, iar mutarea pe ”Santiago Bernabeu” ar putea să devină realitate în această vară.

Carlo Ancelotti, antrenorul principal al madrilenilor, a fost întrebat despre Kylian Mbappe și a ocolit subiectul venirii sale la echipa ”blanco”. Tehnicianul a ținut să puncteze că poate adăuga comentarii doar despre jucătorii care sunt legitimați la Real Madrid.

”O să vă spun doar despre jucătorii mei, care sunt buni, foarte buni. Vinicius evoluează pe zi ce trece, Jude Bellingham a înțeles imediat ce înseamnă să fii la Real Madrid”, au fost cuvintele lui Ancelotti pentru Repubblica, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

