Roland Garros 2024 | Elena Rybakina face spectacol la Paris. Victorie autoritară și drumul continuă spre trofeu

Jucătoarea kazahă de tenis Elena Rybakina, numărul 4 mondial, una din pretendentele la titlu la Roland Garros, s-a calificat fără să forţeze în turul al doilea, învingând-o marţi cu 6-2, 6-3 pe belgianca Greet Minnen, locul 85 WTA.

Rybakina, în vârstă de 24 de ani, victorioasă la Wimbledon în 2023, nu a avut probleme în a-şi impune superioritatea sub acoperişul terenului Suzanne-Lenglen, singurul, în afară de Philippe-Chatrier, care este protejat de ploaia ce cade din nou asupra Parisului.

Kazaha, care are cea mai bună performanţă la Roland Garros un sfert de finală în 2021, are evoluţii destul de convingătoare în această primăvară pe zgură. Câştigătoare la Stuttgart a celui de-al treilea său titlu din acest an la mijlocul lui aprilie (după Brisbane şi Abu Dhabi pe hard), a ajuns apoi în semifinalele turneului WTA 1000 de la Madrid, înainte de a fi nevoită să se retragă, bolnavă, din cel de la Roma, unde era deţinătoarea titlului, în urmă cu trei săptămâni.

Rybakina a o va înfrunta în turul următor pe olandeza Arantxa Rus, locul 49 WTA, sau pe germanca Angelique Kerber, fost lider mondial şi câştigătoare a trei titluri de Mare Şlem, ajunsă pe locul 238.

Tot marţi, franţuzoaica Alize Cornet, locul 107 mondial, a disputat ultimul meci din cariera sa, fiind învinsă cu 6-2, 6-1 de jucătoarea chineză Qinwen Zheng (8 WTA), finalista ultimului Open al Australiei.

Momentul retragerii a sosit pentru Alize Cornet, în vârstă de 34 de ani. Pe lângă şase titluri de simplu, ea deţine recordul numărului de turnee de Mare Şlem disputate consecutiv, 69, serie care a început la Australian Open în 2007.

Franţuzoaica a ajuns până în sferturile de finală la Australian Open în 2022, cel mai bun parcurs al său la un turneu de Grand Slam.

