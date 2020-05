Roland Garros 2020, cu spectatori in tribune! | Cat de optimist este presedintele competitiei din Paris in acest sens

Roland Garros 2020 s-ar putea desfasura cu spectatori in tribune, anunta presedintele turneului, Guy Forget.

Oficialii turneului de la Roland Garros au publicat vesti optimiste in vederea organizarii Slam-ului parizian in 2020. Presedintele competitiei, Guy Forget a declarat in direct la postul de radio Europe 1 ca spera la desfasurarea unui Roland Garros 2020 conform planului, ba chiar la un turneu care sa se bucure de prezenta spectatorilor in tribune.

"Este putin prematur sa anuntam acum, dar se va face intre 20 si 27 septembrie. Orasul New York este si mai afectat de coronavirus decat Franta. Si ei au mari probleme de organizare, vor face un anunt pe la mijlocul lui iunie, ca sa spuna cum va arata US Open", a declarat Guy Forget, potrivit Digi Sport.

Intercalarea Roland Garros cu US Open ar putea sa provoace numeroase probleme de orar, intrucat OPenul American este programat pentru perioada 31 august - 13 septembrie, ziua finalei de pe tabloul masculin precedand cu doar sapte zile ziua inaugurala a RG 2020 (20 septembrie - 4 octombrie).

"Trebuie sa fim ambitiosi si optimisti. Speram ca Roland Garros va avea loc si in conditii bune," a adaugat Forget, care indeamna insa la calm si la spirit de observatie acut, intrucat ultima decizie va depinde de efectele pandemiei in Hexagon pe parcursul urmatoarelor 60 de zile.

Roland Garros este turneul de mare slem preferat al Simonei Halep: "Iubesc orasul, aici ma simt ca acasa, multi romani vin sa ma sustina din tribune," puncta Simona Halep in 2017, jucatoare care a castigat Roland Garros-ul in anul 2008 in juniorat si in 2018, in proba de senioare.