Ashleigh Barty, la un pas de locul 1 mondial dupa ce a scris istorie la Roland Garros! Performanta reusita dupa 46 de ani

Ashleigh Barty a scris istorie pentru Australia dupa succesul de la Roland Garros.

Ashleigh Barty a cucerit sambata la Paris primul ei titlu de Grand Slam din cariera si a reusit sa scrie istorie pentru tenisul din Australia cu un record vechi de 46 de ani. In marea finala de la Roland Garros, Barty a reusit sa se impuna clar in fata jucatoarei de tenis din Cehia, Marketa Vondrousova, pe care a invins-o dupa doar o ora si 12 minute de joc, scor 6-1, 6-3.

Prin urmare, este pentru prima data dupa 46 de ani cand la Roland Garros se impune o jucatoare din Australia. In 1973, Margaret Court se impunea pe zgura din Paris in fata americancei Chris Evert, scor 6-7, 7-6, 6-4. Court, cea mai titrata jucatoare de tenis din istorie, cu 24 de titluri majore, a cucerit la Openul francez nu mai putin de cinci titluri: 1962, 1964, 1969, 1970 si 1973. Prin comparatie, Serena Williams are 23 de titluri majore in cariera, record pe care americanca vrea sa-l doboare.

Romania a trebuit sa astepte pentru aceasta performanta 40 de ani

Dupa succesul de la Roland Garros, Ashleigh Barty va urca sase pozitii in clasamentul WTA, pana pe locul secund, la doar 136 de puncte in spatele liderului mondial actual, Naomi Osaka. Ea a primit din partea organizatorilor francezi un premiu in valoare de 2,3 milioane de dolari, in timp ce Vondrousova incaseaza 1,2 milioane de dolari. Australia a inregistrat de-a lungul timpului in istoria turneului de la Roland Garros, in total, 9 castigatoare.

Romania a trebuit sa astepte 40 de ani pentru ca o noua campioana sa triumfe sub tricolor. In 1978, Virginia Ruzici cucerea marele trofeu pe zgura pariziana dupa ce romanca nascuta la Campia Turzii o invingea pe Mima Jausovec, scor 6-2, 6-2. 40 de ani mai tarziu, in 2018, Simona Halep o invingea pe americanca Sloane Stephens in marea finala de la Paris, scor 3-6, 6-4, 6-1.