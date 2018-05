Dupa Serena, si Federer s-a retras de la turneul lui Tiriac! Elvetianul i-a raspuns miliardarului roman

Serena Williams si Roger Federer nu vor participa la turneul de la Madrid.

Serena a decis sa nu participe la Madrid, desi a anuntat ca e pregatita sa revina in forta sezonul de zgura. Ea va participa doar la Roma si Roland Garros, dupa un schimb de replici cu Ion Tiriac. "Serena are 36 de ani si 90 kg, nu e ce imi doresc eu acum pentru tenisul feminin", a spus miliardarul roman. "O sa am o discutie cu el", a amenintat Serena, insa aceasta nu va avea loc la Madrid.

Nici Federer nu va participa la un turneu pe zgura in acest sezon, spre dezamagirea lui Tiriac.

"Federer este cel mai mare tenismen din istorie, dar nu este corect cum a procedat. Nu cred ca este atitudinea corecta. In alte sporturi nu se intampla asa ceva. Lewis Hamilton nu se opreste dupa cinci curse de Formula 1 pentru ca nu mai vrea sa concureze", a afirmat Tiriac.

Federer spune ca nu mai are energie pentru a participa la toate turneele si a decis sa se odiheasca pentru turneul de la Wimbledon.

"Nu mai am 25 de ani, asa ca trebuie sa-mi pastrez energia pentru turneul de la Wimbledon. Imi place sa joc pe iarba mai mult decat pe zgura, asa ca din acest motiv nu voi participa la turneele de zgura", a spus Federer, citat de Yahoo Sports.