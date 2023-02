Revenire cu victorie: Alcaraz, mai prolific pe zgură decât Nadal, în ultimul an

După 104 zile de absență în circuitul ATP, Carlos Alcaraz a revenit cu victorie. Numărul 2 ATP l-a învins pe sârbul Laslo Djere (57 ATP), 6-2, 4-6, 6-2, în optimile turneului ATP 250 de la Buenos Aires.

În următorul tur, Alcaraz va întâlni un alt jucător din Serbia, pe Dusan Lajovic (90 ATP).

A fost a 28-a victorie obținută de Carlos Alcaraz pe zgură, din 2022 încoace. Numărul reprezintă vârful, în materie de succese în ATP pe zgură, în acest interval calendaristic, Alcaraz având și un procentaj de reușită de 87,5%, dintr-un total de 32 de meciuri jucate pe această suprafață.

În 2022, Carlos Alcaraz a ajuns până în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros, competiție în care a sfârșit eliminat de Alexander Zverev, în patru seturi, scor 6-4, 6-4, 4-6, 7-6 (7).

28 - With victory upon his return, @carlosalcaraz has moved to 28 wins on clay since the start of 2022. It is the most of any player on the ATP Tour over that period on the surface, at an 87.5% win percentage from 32 matches. Formidable.@atptour @ATPMediaInfo | #ArgOpen2023 pic.twitter.com/Ey0wu72JEJ