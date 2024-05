Sorana Cîrstea a criticat lipsa investițiilor făcute în sportul românesc, deoarece acestea pot să ducă numele țării noastre mai departe decât o pot face alte realizări, crede dubla sfertfinalistă de Grand Slam.

Jucătoarea de tenis din Târgoviște a precizat că rămâne în continuare o ambasadoare a României, în ciuda faptului că nu mai joacă în echipa națională de tenis feminin.

Sorana Cîrstea: „Sper că am fost un ambasador frumos al României.”

„Federațiile sunt la pământ. Bănuiesc că în toate sporturile, pentru că nu am auzit de niciuna care să fie bine. E foarte trist ce se întâmplă și că nu se investește în sport. Mă termină treaba asta, pentru că un sport duce o țară pe niște culmi pe care nimic altceva nu poate să o ducă.

Eu, de exemplu, nu am văzut steaguri decât la meciuri sportive: la tenis, la fotbal, la baschet, la handbal. Cred eu sau sper, cel puțin, că am fost un ambasador frumos al României.

„Am fost foarte mult criticată pentru că m-am retras din echipa națională, dar eu nu am încetat niciodată să reprezint România.”

Am fost foarte mult criticată pentru că m-am retras din Cupa Federației, acum cinci sau șase ani, însă eu am explicat că am jucat de la 15 ani în echipa națională. Am simțit că mi-am făcut datoria și am vrut să mă concentrez pe cariera mea.

Și sunt un ambasador al României la fiecare turneu la care mă duc. Chit că joc individual, dar lângă numele meu scrie țara și îmi pun drapelul.

Cred că am lăsat o imagine frumoasă, când a fost vorba despre România. Eu nu am încetat niciodată să reprezint România,” a declarat Sorana Cîrstea, în dialog cu jurnalistul Cătălin Oprișan.

