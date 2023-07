Reacția lui Djokovic, după ce a devenit primul tenismen din istorie calificat în 35 de finale de Grand Slam

Novak Djokovic (36 de ani, 2 ATP) a devenit primul tenismen din istorie calificat pentru a 35-a oară în finala probei individuale a unui turneu de mare șlem. Duminică, 16 iulie, „Nole” va lupta pentru a-l egala pe Roger Federer la numărul de titluri cucerite pe iarba londoneză.

Tenismenul sârb l-a învins pe Jannik Sinner (21 de ani, 8 ATP), scor 6-3, 6-4, 7-6 (4), pe care l-a lăudat pentru valoarea sa, numindu-l unul dintre „liderii noii generații.”

„Poate că scorul nu transmite realitatea din teren. A fost foarte strâns. Poate că setul trei trebuia să fie al lui, dar a ratat câteva lovituri și am ajuns în tiebreak. Sinner a demonstrat de ce este unul dintre liderii noii generații și de ce este unul dintre cei mai valoroși tenismeni din lume.

E grozav să fac parte din această nouă generație, îmi place la nebunie,” a glumit Novak Djokovic, în interviul oferit pe terenul de joc.

Întrebat dacă joacă cel mai bun tenis din întreaga carieră, „Nole” a răspuns rapid, transmițând că i-ar plăcea să creadă că acesta este cazul.

"36 is the new 26" ????@DjokerNole is showing no signs of slowing down#Wimbledon pic.twitter.com/QlsAlQeO0m