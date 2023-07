Novak Djokovic (32 de ani, 6 ATP) l-a învins scor 6-3, 6-4, 7-6 (4) pe Jannik Sinner (21 de ani, 8 ATP), în semifinalele turneului de la Wimbledon.

Partida s-a încheiat după 2 ore și 47 de minute de joc, interval în care sârbul a făcut două break-uri pe serviciul italianului.

Va fi a noua prezență a tenismenului sârb în ultimul act competițional pe iarba londoneză.

Până acum, „Nole” a pierdut o singură finală, în 2013, în fața scoțianului Andy Murray, prin urmare are toate motivele să spere la egalarea recordului de opt titluri, deținut de Roger Federer.

The streak continues...@DjokerNole defeats Jannik Sinner 6-3, 6-4, 7-6(4) to reach his ninth #Wimbledon final pic.twitter.com/mAGLUmVhOr