Reactia amuzanta a Soranei Cirstea dupa ce era sa PIARDA avionul spre Miami: "As fi vrut sa pierd un avion de Budapesta sau Istanbul!" Anunt IMPORTANT despre Jocurile Olimpice

Sorana Cirstea (30 ani) a plecat spre Miami, acolo unde va evolua la Miami Open.

Tenismena a fost aproape sa piarda zborul, dupa ce a ajuns cu o mare intarziere in aeroport, insa s-a mobilizat rapid si a avut timp sa ofere si declaratii.

Sorana a vorbit despre turneul la care urmeaza sa joace, glumind amuzata de faptul ca a intarziat, iar apoi a dezvaluit ca va juca la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce Federatia Romana de Tenis i-a obtinut o derogare.

"Da, era sa pierd avionul! Cred ca una dintre putinele dati...Nu m-am aranjat bine cu timpul si era sa pierd avionul. Dar mai am 45 de minute, sunt baietii in spate, se descurca. Nu as fi vrut sa pierd tocmai avionul de Miami, as fi vrut sa pierd un avion de Budapesta sau de Istanbul.

Am avut un inceput de sezon bun, sunt pe un trend ascendent de ceva vreme. Cred eu ca rezultatele nu sunt pe masura jocului pe care l-am aratat, insa tot sper si imi doresc din suflet sa castig un turneu, acesta ar fi urmatorul obiectiv: un turneu mai mare decat cel din Dubai din decembrie. Cred eu ca asta ar fi obiectivul meu pe termen scurt.

Din fericire, am fost contactata de federatie, am inteles ca s-a obtinut o derogare pentru mine. M-au intrebat daca doresc sa joc si am spus 'da!'. Este o onoare, am jucat la doua Olimpiade, la a treia am fost accidentata. Normal, vreau sa joc, daca s-a obtinut aceasta derogare. Nu am cerut-o eu, dar a venit din partea lor si atunci m-am bucurat", a spus Sorana Cirstea.