Răspunsul de milioane oferit de Novak Djokovic, când i s-a amintit că francezii l-au huiduit din nou

6-3, 5-7, 6-1, 6-1 a fost scorul semifinalei dominate de Novak Djokovic (36 de ani), în detrimentul tânărului Carlos Alcaraz (20 de ani), în cadrul turneului de la Roland Garros.

Cu 16 ani mai experimentat, tenismenul sârb l-a făcut pe spaniol să clacheze din punct de vedere fizic, un aspect care îi oferă dublului campion de la Paris șanse reale la câștigarea celui de-al treilea trofeu, în capitala Franței.

„Ai fost huiduit de mai multe ori, cum reacționezi la asta?”, a fost întrebarea pusă de o jurnalistă lui Novak Djokovic, la finalul partidei de 3 ore și 23 de minute.

Djokovic, care a fost huiduit inclusiv în timp ce savura calificarea în ultimul act, a răspuns după o ridicare a umerilor, spunând: „Nu mă deranjează. Nu e nici prima, și nici ultima dată când se întâmplă. Eu continui să câștig,” a fost reacția de mare campion, aplaudată inclusiv de antrenorul Simonei Halep, Patrick Mouratoglou.

„Cu siguranță cel mai bun răspuns posibil... autentic,” a apreciat Mouratoglou replica jucătorului balcanic.

Duminică, 11 iunie, de la ora 16:00, Novak Djokovic îl înfruntă pe Casper Ruud, în finala turneului de la Roland Garros.

