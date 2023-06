Iga Swiatek, nume ales în istoria tenisului! Poloneza, lângă Seles, Graf și Evert, într-un club select

Campioană în 2020 și în 2022 la Paris, Iga Swiatek va juca sâmbătă, 10 iunie, a patra finală de Grand Slam a carierei.

Triplă câștigătoare în turneele majore, sportiva poloneză în vârstă de 22 de ani a devenit a patra cea mai tânără jucătoare care se califică în trei finale a întrecerii din capitala Franței.

Doar Monica Seles (18 ani, 6 luni), Steffi Graf (19 ani, 11 luni) și Chris Evert (20 de ani, 5 luni) au reușit această performanță la vârste mai fragede.

În plus, palmaresul Igăi Swiatek pe Arena Philippe-Chatrier este aproape de a fi imaculat și se compară doar cu bilanțul avut de Margaret Court la Australian Open și la Roland Garros.

Fosta jucătoare australiană a avut procentaje de victorie de 95,5%, respectiv 95,2% în timp ce Iga Swiatek a câștigat 93,1% din totalitatea meciurilor jucate în competiția de mare șlem de la Paris, notează Opta.

Iga Swiatek - Karolina Muchova se joacă sâmbătă, 10 iunie, de la ora 16:00.

