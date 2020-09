Rafael Nadal, declaratie surprinzatoare despre descalificarea lui Novak Djokovic de la US Open | "O sa tin minte asta tot restul vietii mele," spune Djokovic

Rafael Nadal crede ca Novak Djokovic a avut ghinion la US Open.

Rafael Nadal este la ATP Roma in cautarea formei care sa-i permita castigarea celui de-al douazecilea titlu de Grand Slam al carierei, la Roland Garros, turneu care va incepe in data de 27 septembrie.

Inainte de a juca primul tur impotriva conationalului sau, Pablo Carreno Busta, care a ajuns pana in semifinalele US Open si datorita descalificarii lui Novak Djokovic, Rafael Nadal le-a raspuns jurnalistilor pe marginea subiectului eliminarii liderului ATP de la Flushing Meadows.

Rafael Nadal: "Daca nu te controlezi pe teren se poate ajunge la astfel de situatii"



"Consecintele au fost mereu la fel, nu e nimic nou. Novak a fost ghinionist. Dar, dintr-un punct de vedere, nu trebuie sa faci asta. E mult ghinion la mijloc, a fost o situatie foarte nefericita pentru el. E important sa te controlezi pe teren pentru ca, daca nu o faci, se poate ajunge la astfel de situatii," a punctat Rafael Nadal in prima conferinta de presa sustinuta la ATP Roma 2020, potrivit Eurosport.

"Au fost multe speculatii si discutii despre descalificarea mea, daca a fost meritata sau nu. Am acceptat-o si am mers mai departe. Am intalnit-o pe Laura (n.r. Laura Clark, arbitra de linie lovita) dupa meci; mi-a spus ca e in regula, ca nu e ranita grav. Mi-a parut rau sa-i cauzez acest soc si aceasta drama. Ea nu a meritat asta in niciun fel. A fost ofarte neasteptat si neintentionat sa o lovesc. Dar cand lovesti mingea asa, ai o sansa sa lovesti pe cineva de pe teren, iar regulile sunt clare. Nu cred ca voi uita asta niciodata, pentru ca e unul din lucrurile care iti raman in memorie pentru tot restul vietii tale," a declarat Novak Djokovic la Roma, informeaza The Guardian.

Novak Djokovic a pierdut $267,500 pentru gestul nesportiv comis la New York: $250,000 ar fi fost valoarea cecului pe care ar fi trebuit sa-l incaseze pentru calificarea in optimi, $10,000, amenda pentru comportament nesportiv, iar $7,500, amenda platita pentru absenta de la conferinta de presa de dupa meciul cu spaniolul Pablo Carreno Busta.