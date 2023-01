Rafael Nadal (2 ATP) a părăsit ediția 2023 a Openului Australian în turul secund, sfârșind eliminat în minim de seturi de către numărul 67 ATP, Mackenzie McDonald, scor 6-4, 6-4, 7-5. Eșecul îl va coborî pe tenismenul din Manacor minim patru poziții în ierarhia mondială, existând acum riscul ca Nadal să își piardă locul în top 10 ATP, în prima parte a sezonului.

La scorul de 4-1 în primul set pentru tenismenul american, Rafael Nadal a avut un conflict cu Marijana Veljovic, care l-a avertizat pentru întârzierea reluării jocului, între servicii.

Rafa is NOT happy, grilling the umpire as he went down a double break ????????

