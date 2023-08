Primul meci jucat de Djokovic după Wimbledon s-a încheiat cu abandon

Novak Djokovic (2 ATP) s-a calificat în optimile de finală ale turneului ATP Masters 1000 de la Cincinnati.

Tenismenul sârb a profitat de abandonul adversarului Alejandro Davidovich Fokina (23 ATP), retras din meci după pierderea primului set, încheiat cu scorul de 6-4.

Durerile de spate acuzate de jucătorul iberic l-au forțat să iasă din competiție după doar 42 de minute de joc, dar decizia poate fi motivată inclusiv de proximitatea ediției 2023 a US Open, la care Davidovich Fokina este înscris.

Cu șapte victorii în ultimele nouă partide oficiale și într-o revenire de formă confirmată, Gael Monfils (211 ATP) îl așteaptă pe Novak Djokovic în faza ultimilor șaisprezece. Partida va avea loc în dimineața zilei de vineri, după ora 03:30.

Get better soon, Foki ????@DjokerNole goes through after Alejandro Davidovich Fokina retires due to injury, 6-4 RET #CincyTennis pic.twitter.com/G0xMiSiQQR