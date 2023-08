Câți bani a primit Sorana Cîrstea după ce s-a bătut de la egal la egal cu numărul 8 WTA, la Cincinnati

2 ore și 20 de minute a fost durata partidei intens disputate între Sorana Cîrstea și Maria Sakkari, în turul secund al competiției de calibru WTA 1000 de la Cincinnati.

În ciuda faptului că a reușit să treacă în avantaj, după setul întâi, Cîrstea a cedat în trei seturi în fața numărului 8 mondial, scor 6-2, 3-6, 5-7.

Sorana Cîrstea a condus cu 5-4 în setul decisiv al partidei cu Maria Sakkari

Înfrângerea nu o afectează momentan pe Sorana Cîrstea în clasamentul WTA, ierarhia actualizată în timp real arătând-o chiar urcând o poziție, până pe locul al treizecilea.

Pentru performanța de a atinge turul secund la Cincinnati, Sorana Cîrstea a încasat un premiu în valoare de €16,353. Impunându-se în trei seturi, Maria Sakkari și-a asigurat un cec de €28,866.

Sorana Cîrstea, despre mesajul care a iscat controverse în timpul Wimbledon

Sorana Cîrstea (33 de ani) a dezvăluit că nu a fost la curent cu controversele iscate de mesajul redistribuit în timpul turneului de la Wimbledon, întrucât alege să nu citească presa, în timpul competițiilor la care participă.

Sportiva din România a declarat că nu obișnuiește să citească articole scrise despre ea, dar a ținut să militeze pentru diversitatea de opinii, în ciuda criticilor pe care le-a primit în urma redistribuirii mesajului viralizat pe internet.

„Nu citesc nimic legat de mine. Știu că poate este o atitudine egoistă, dar prefer să mă protejez. Probabil, după ce voi termina tenisul, voi fi un pic mai relaxată.

Dar acum e foarte important, mai ales în timpul unui turneu, să am mintea ațintită pe acel meci. Necitind presa și niciun articol despre mine, nu am știut comentariile, nu am știut ce s-a scris pe baza acestui mesaj. Pentru mine a fost o postare și atât.

„Nu mi-am dorit niciodată să fiu plăcută de toată lumea.”

Tatăl meu a fost cu mine la Wimbledon și mi-a spus câteva lucruri, la fel, prietenul meu, fiind în țară, mi-a zis un pic din ce s-a scris.

Eu sunt o persoană care respectă orice opinie. Nu trebuie să fiu plăcută de toată lumea. Toată cariera mea, am fost foarte onestă și naturală, pentru că nu mi-am dorit niciodată să fiu plăcută de toată lumea. Nu acesta e obiectivul meu.

Dacă tu mă insulți acum, pe mine nu mă deranjează, pentru că eu îmi știu valoarea, ca om. Dar lumea, în general, devine foarte conflictuală și încearcă să răstălmăcească cuvintele.

Nu am văzut nici măcar ce a declarat mama. Eu am niște valori, dar respect orice fel de părere. Nu toți trebuie să fim la fel, să gândim la fel, să ne îmbrăcăm la fel, să mergem în același locuri. Nu! Fiecare om are mentalitatea lui și de aici reușim să progresăm, ca umanitate. Trebuie să respectăm acest lucru,” a declarat Sorana Cîrstea în emisiunea „Pe drept cuvânt.”