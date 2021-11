Primele imagini cu Shuai Peng de după dispariție: presa de stat chineză asigură că jucătoarea va ieși în public curând

Shuai Peng a fost văzută în seara zilei de sâmbătă, 20 noiembrie într-un restaurant din Beijing, alături de antrenorul său. Videoclipul a fost publicat de presa de stat chineză.

Conform altor imagini lansate în presa din China, Shuai Peng a asistat la un turneu de tenis de juniori și nu a prezentat urme de violență fizică, dar rămâne incert dacă fosta lideră WTA este, într-adevăr, liberă sau constrânsă de puterile politice din China.

În videoclipul filmat în restaurant, Shuai Peng îl ascultă pe antrenorul său vorbind despre stabilirea unui antrenament în zilele de 21 sau 22 noiembrie, fapt care certifică filmarea momentului în seara zilei de 20 noiembrie.

„Am obținut două clipuri video în care Shuai Peng este surprinsă într-un restaurant, în timp ce ia cina alături de mai mulți prieteni. Imaginile apărute astăzi cu Shuai Peng sunt reale, jucătoarea a dorit să fie lăsată în pace în aceste zile. În zilele următoare va apărea în public", a transmis Hu Xijin, jurnalist al presei de stat chineze, notează Digi Sport.

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk

„Sunt fericit să văd clipurile publicate de presa de stat chineză care o arată pe Shuai Peng într-un restaurant în Beijing. Deși e un lucru bun că o vedem, rămâne neclar dacă ea e liberă să ia decizii pe cont propriu, fără constrângeri ori interferențe externe. Acest clip nu e suficient.

Așa cum am spus-o de la început, rămân îngrijorat cu privire la starea de sănătate și la siguranța lui Shuai Peng, dar și cu privire la cenzurarea și punerea sub preș a acuzației de abuz sexual. M-am exprimat clar despre ceea ce trebuie să se întâmple, iar relația noastră cu China a ajuns la o răscruce,” a declarat directorul WTA, Steve Simon, notează site-ul oficial al circuitului de elită al tenisului feminin.

Sprijinit de Novak Djokovic în poziția sa, președintele WTA intenționează să rupă toate relațiile cu China, până în momentul în care cazul lui Shuai Peng nu este soluționat. Conducătorul WTA se așteaptă ca acuzația sa de viol să fie investigată, iar jucătoarea să prezinte ea însăși, voluntar, dovezi care să ateste că se află în siguranță, neconstrânsă de nicio forță.

Peng Shuai appeared at Youth Tennis event in Beijing, and was reported on Weibo, on which she originally posted her issue. As her long time fan, I am glad she has a chance to go out. But, it is possible she is under custody and just was forced to do this. #WhereIsPengShuai pic.twitter.com/yQb4OTpFVv