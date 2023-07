Marketa Vondrousova (24 de ani, 42 WTA) a învins-o pe Ons Jabeur (28 de ani, 6 WTA), scor 6-4, 6-4, în finala turneului de la Wimbledon.

Sportiva din Republica Cehă este prima jucătoare din Era Open care se impune pe iarba londoneză fără a se afla pe lista capilor de serie.

„Nu știu ce se întâmplă acum. E un sentiment uimitor. Anul trecut, pe vremea aceasta, aveam mâna în ghips, iar acum câștig Wimbledonul. Tenisul e nebunesc.

Nu știu cum am reușit. Revenirile nu sunt ușoare, niciodată nu știi la ce să te aștepți. Vreau să mulțumesc echipei mele, vă iubesc. Sora mea mai mică plânge.

Marketa Vondrousova's comeback is the stuff of dreams ???? #Wimbledon pic.twitter.com/xfI8v0HZ1Z

2022: Watch Wimbledon as a tourist in a cast

E minunat să vă am alături. Ultimele două săptămâni au fost epuizante, dar sunt recunoscătoare și mândră de mine însămi.

Am pus un pariu cu antrenorul meu. Mi-a spus că, dacă voi câștiga un Grand Slam, își va face și el un tatuaj. Așa că cred că vom merge mâine,” a glumit Marketa Vondrousova, în discursul de campioană, ținut la Wimbledon.

Întrebată cum va sărbători câștigarea primului titlu de mare șlem al carierei, cehoaica a răspuns nesurprinzător: „Cred că o să beau niște bere.

Au fost două săptămâni obositoare și am avut emoții atât de mari, înaintea finalei. Vă mulțumesc pentru sprijin și că ați venit,” a spus Vondrousova, care va intra, începând de luni, 17 iulie, pentru prima oară în top 10 WTA.

History Made.

Marketa Vondrousova is the first ever unseeded #Wimbledon Ladies' Singles Champion ???? pic.twitter.com/HSKLR0uhIY