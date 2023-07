Ediția 2023 a turneului de la Wimbledon a adus o nouă campioană de Grand Slam, în tenisul feminin.

Marketa Vondrousova (42 WTA) a dispus de Ons Jabeur (6 WTA) în două seturi, scor 6-4, 6-4, în ultimul act competițional, după doar 80 de minute de joc.

Sportiva din Republica Cehă va încasa un cec în valoare de €2,749,036 pentru câștigarea întrecerii de la Wimbledon.

De partea opusă, finalista învinsă, Ons Jabeur va primi un premiu financiar în valoare de €1,374,518.

