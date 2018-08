PRIMA REACTIE a Simonei Halep dupa dezastrul de la US Open. Cum a explicat infrangerea in turul 1

Simona Halep a parasit, in mod surprinzator, competitia de la US Open 2018, dupa ce Kaia Kanepi a invins-o cu 6-2, 6-4, la capatul unui meci care a durat o ora si 17 minute de joc.

Dupa meciul din turul inaugural, Simona Halep a stat de vroba cu jurnalistii prezenti la US Open si a vorbit despre infrangerea surprinzatoare suferita in fata unei jucatoare clasate mult mai slab decat ea. Romanca din fruntea clasamentului mondial a dezvaluit ca s-a simtit obosita in duelul de luni, si a explicat nu-si poate ridica nivelul de joc la comeptitia din New York.

"Nu am avut puterea sa castig acest meci, am fost vlaguita astazi. Niciodata nu am jucat cel mai bun tenis al meu aici. Am fost surprinsa de faptul ca publicul m-a sustinut toata partida, le multumesc pentru asta. Nu m-am simtit foarte bine, insa Kaia a jucat excelent. Nu am reusit sa gasesc echilibrul, nu am simtit mingea asa cum trebuie. Dar trebuie sa recunosc ca si ea a fost puternica si m-a impins in spate. A fost greu. Este greu, dar e in regula, o sa fie bine", a spus Simona intr-o conferinta de presa.

Pentru Simona urmeaza o pauza de o luna de zile pana la urmatorul turneu la care va participa: Wuhan (23-30 septembrie).