Reactia lui Darren Cahill dupa eliminarea soc a Simonei de la US Open! Ce a facut in momentul in care a dat ochii cu ea

Simona Halep a pierdut in doua seturi meciul cu estoniana Kaia Kanepi, locul 44 WTA, scor 2-6, 4-6, la capatul unui meci de o ora si 17 minute de joc.

Mai mult, Simona Halep este prima favorita principala care pierde in primul tur al US Open, in Era Open. La conferinta de presa de dupa eliminarea socanta, Simona Halep a fost intrebata de jurnalistii prezenti care a fost reactia antrenorului sau, Darren Cahill. "Antrenorul meu doar mi-a oferit o imbratisare dupa acest meci", a spus liderul mondial din WTA.

We all deserve a big hug after this match, the most important thing is that Simo didn't give up and she fought, but it wasn't meant to be. @Simona_Halep @darren_cahill take some rest and we are ready for the last part of the season, haide ???????? Sim❤ pic.twitter.com/XTOa9gRlAa