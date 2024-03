Simona Halep, față în față cu îndeplinirea "visului cel mare". Dezvăluirea făcută la sfârșitul anului trecut

Cele mai mari șanse pentru Simona Halep sunt de a reveni la turneul de la Stuttgart, programat în perioada 15 - 21 aprilie. Dubla campioană de Grand Slam ar putea primi wildcard și la Charleston (1-7 aprilie).

La sfârșitul anului trecut, sportiva a oferit un amplu interviu pentru Euronews, ocazie cu care a vorbit și despre unul dintre obiectivele sale, în cazul revenirii în tenis.

"Este visul meu cel mare. Știu că nu sunt șanse foarte mari pentru asta, dar visez la asta, pentru că Paris este orașul meu de suflet.

Am câștigat Roland Garros când eram la juniori, totul a început de aici. Va fi incredibil să revin pe teren, oricum ar fi. Vreau doar să fiu pe teren, pentru că acolo este locul căruia aparțin. Simt că vreau să fac asta din nou", povestea Simona Halep la momentul respectiv.

Pentru ca Simona Halep să poată spera la o calificare la Jocurile Olimpice de la Paris are nevoie de o prezență în echipa României, iar confruntarea cu Ucraina reprezintă principala șansă în acest sens.

România va juca în deplasare barajul cu Ucraina, decisiv pentru stabilirea echipei calificate la Billie Jean King Cup 2024. Meciurile vor avea loc în 12-13 aprilie.

Back a few months ago in her interview with Euronews, Simona Halep gave this answer to what she wants if the appeal goes her way. I cant believe we might actually get to see her play the Olympics just as she dreamed! ???? https://t.co/klggTeuWBG pic.twitter.com/PwhLWhVRNp