Circuitul WTA a programat o nouă întâlnire între ucraineanca Elina Svitolina și bielorusa Victoria Azarenka, la doar trei săptămâni distanță de la optimea de finală de aproape trei ore, derulată pe iarba de la Wimbledon.

Pe fondul tensiunilor politice iscate în urma invaziei rusești în Ucraina, președintele WTA, Steve Simon, a făcut în premieră un anunț în ce privește decizia Elinei Svitolina de a nu strânge mâna jucătoarelor provenind din Federația Rusă și Belarus.

Svitolina a dezvăluit că, în urma unei discuții cu Steve Simon, acesta a asigurat-o că, înaintea începerii meciului, crainicul arenei din Washington va face public faptul că nu va exista o strângere de mână între cele două jucătoare, la finalul partidei, contrar obișnuinței partidelor de tenis.

„Sunt mulțumită cu asta,” a punctat Elina Svitolina, informează jurnalistul Ben Rothenberg.

La ieșirea de pe Terenul Nr. 1., Victoria Azarenka a fost huiduită, moment care a făcut-o să râdă, pe fond nervos, și să-și împreuneze pumnii, lăsând de înțeles că ar fi legată și în imposibilitatea de a vorbi.

Publicul britanic a huiduit-o pe Azarenka pentru graba cu care a părăsit terenul de joc, fără a-i strânge mâna Svitolinei, însă decizia i-a aparținut ucrainencei, care a declarat public că nu va strânge mâna jucătoarelor din Federația Rusă și Belarus, în contextul invaziei din Ucraina.

„Să fiu victimă? Victimă pentru că o persoană nu mi-a strâns mâna? Vă rog. Nu vrea să strângă mâna jucătoarelor din Rusia și din Belarus. Respect asta. Ce ar fi trebuit să fac? Să stau și să o aștept?” a spus Azarenka, revoltată, la conferința de presă.

