Poate sa castige 20 de Grand Slam-uri, dar are probleme in a-si pune masca de protectie pe fata :) Cum a fost surprins Rafael Nadal de fotografi la Roland Garros

Rafael Nadal a castigat duminica al 13-lea trofeu la Roland Garros, atingand prin aceasta performanta si mult asteptata egalare a recordului de Slam-uri castigate, detinut de Roger Federer inca din anul 2009.

11 ani mai tarziu, tenismenul iberic a reusit sa-l egaleze pe elvetian, ambii avand in prezent 20 de turnee de mare slem in palmares. Totodata, Nadal a devenit primul jucator din Era Open cu 6 trofee de Grand Slam castigate dupa varsta de 30 de ani.

the man struggles more with putting on the mask than he does to win 13 RG titles ???? pic.twitter.com/aFubcFvpsz