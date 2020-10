REACTIA FABULOASA a lui Roger Federer dupa ce Rafael Nadal l-a egalat la numarul de turnee de Grand Slam castigate: "Cred ca ne-am provocat unul pe altul." 

Rafael Nadal a trecut scor 6-0, 6-2, 7-5 de Novak Djokovic in finala editiei 2020 a turneului de la Roland Garros si l-a egalat astfel pe Roger Federer pe prima pozitie in clasamentul all-time al turneelor de mare slem castigate.

Tenismenul elvetian nu a intarziat sa il laude pe omul care ii este atat prieten, cat si cel mai aprig rival. Atat pentru Roger, cat si pentru Rafa insa Novak ramane principalul 'pericol' la primul loc in acest clasament, sarbul avand 17 titluri si fiind cu 6, respectiv un an mai tanar decat Federer si Nadal.

- 100 @rolandgarros match wins ✅

- Only player to win 13 titles at a single event ✅

- Fourth time winning Roland-Garros without dropping a set ✅

Yet another remarkable day in Paris for @RafaelNadal...

