Finala Roland Garros 2020 in numere: cati oameni s-au uitat in direct la meci, ce sume au incasat Nadal si Djokovic si care au fost recordurile stabilite

Aproape patru milioane de cetateni ai teritoriului Frantei au urmarit finala Roland Garros dintre Nadal si Djokovic.

Finala Roland Garros 2020 disputata intre Novak Djokovic si Rafael Nadal a adunat o audienta medie de 3,77 milioane de telespectatori in Franta, reprezentant un procentaj de 27,1%.

In comparatie, ultimul act al editiei din 2019, jucat de numarul 2 ATP impotriva austriacului Dominic Thiem (6-3, 5-7, 6-1, 6-1) a strans in medie 3,3 milioane de telespectatori.

Numerele finalei de la Roland Garros 2020, Rafael Nadal vs. Novak Djokovic 6-0, 6-2, 7-5



A fost prima oara cand Novak Djokovic a pierdut un set la zero intr-o finala de turneu de mare slem, in ciuda faptului ca aceasta a fost a 27-a a carierei sale.

Liderul ATP a comis un numar neverosimil de greseli nefortate, 52, mai multe decat cele comise in semifinala adjudecata in cinci seturi in defavoarea grecului Stefanos Tsitsipas, 50.

A fost al patrulea Grand Slam cucerit de Rafael Nadal fara sa piarda vreun set in cele sapte meciuri castigate. 15 ore si 54 de minute a petrecut pe teren spaniolul in parcursul sau la RG 2020, cel mai lung meci fiind semifinala castigata in fata argentinianului Diego Schwartzman (3 ore si 9 minute).

Rafael Nadal a castigat al 20-lea titlu de mare slem al carierei, egalandu-l pe Roger Federer pe prima pozitie a clasamentului all-time care masoara numarul de succese in cele patru competitii grandioase ale tenisului.

Nadal are 13 finale castigate din 13 jucate la Roland Garros, numar care reprezinta un record absolut. In Era Open, Bjorn Borg ocupa locul al doilea, cu 6 trofee adjudecate in capitala Hexagonului.

Rafael Nadal a incasat nu mai putin de €1,600,000 pentru castigarea turneului, dublul sumei care i-a fost acordata finalistului Novak Djokovic.

Novak Djokovic ramane lider ATP, cu un ecart de 1890 de puncte in fata vechiului si noului campion de la Roland Garros.