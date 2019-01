Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams, a COMIS-O din nou! Francezul a dat iar indicatii din loja! "Pur si simplu nu se poate abtine, il doare-n cot, e jalnic!"

Patrick Mouratoglou a acordat din nou indicatii din tribuna. Arbitrul de scaun a sesizat incidentul si a sanctionat jucatorul in cauza.

Dupa scandalul monstru din finala feminina de la US Open 2018, in care Serena Williams a fost sanctionata de arbitrul de scaun pentru ca a primit indicatii din partea antrenorului ei, Patrick Mouratoglou, se pare ca acesta din urma nu si-a invatat lectia si a comis-o din nou, de data aceasta la Australian Open, cu Stefanos Tsitsipas, noua senzatie a tenisului mondial masculin.

Episodul controversat s-a intamplat in timpul meciului din sferturile de finala, cel dintre Tsitsipas si Bautista-Agut, partida arbitrata de Maria Cicak. Jucatorul grec este antrenat in prezent de tatal lui, Apostolos, dar si de Mouratoglou. Francezul a fost prezent in loja la partida din sferturi si i-a acordat indicatii sportivului in varsta de 20 de ani. Si de aceasta data, Mouratoglou a fost vazut de arbitrul de scaun, iar Tsitsipas a primit imediat un avertisment.

In ultima vreme, tehnicianul francez a declarat in mai multe randuri ca on court coaching-ul ar trebui introdus si la turneele de Grand Slam. Chiar daca organizatorii nu au adoptat aceasta masura, se pare ca pentru Mouratoglou nu conteaza cu adevarat. Fanii tenisului au fost deranjati de atitudinea francezului si l-au criticat dur pe retelele de socializare: "Omul asta pur si simplu nu se poate abtine! E incredibil", "Pe Mouratoglou il doare-n cot de regulament, continua sa dea indicatii", "Sa-l opreasca cineva pe acest guru al tenisului, este jalnic", au fost cateva reactii ale internautilor.

Totusi, Mouratoglou a vorbit pe marginea acestui subiect, negand ca ar fi facut asa ceva: "Jur, n-am fost eu! De ce toata lumea da vina pe mine? A fost tatal lui, serios. I-a spus sa bea apa. La ultimele doua schimburi de teren nu bause apa. Uita, pur si simplu, atat este de prins de actiune, de meci. Uita sa faca lucrurile astea. Iar pe temperaturile acestea trebuie sa bea, nu e sanatos", a explicat Mouratoglou in direct la Eurosport.