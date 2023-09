71 de minute a rezistat Patricia Țig în confruntarea cu a treia jucătoare a lumii, Jessica Pegula, meci desfășurat pe cel mai mare stadion de tenis din lume, Arena Arthur Ashe.

Duelul s-a încheiat în minimum de seturi, scor 6-3, 6-1 în favoarea americancei, care va primi în turul al treilea replica ucrainencei Elina Svitolina.

„Uneori, când joci pe Ashe, trebuei să dansezi, chiar dacă nu e seara ta,” au scris organizatorii turneului de la New York, în descrierea unui scurt videoclip în care Țig arată că simte vibrația muzicii, în ciuda scorului nefavorabil.

Sometimes when you're in Ashe, you just have to dance even if it's not your night. pic.twitter.com/9lV0lz7llR